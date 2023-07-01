У Польщі випадково знайшли давню астрономічну обсерваторію часів неоліту (фото)

Неподалік села Качкув у Польщі археологи зробили відкриття, що може змінити наше розуміння стародавніх ритуалів. За допомогою дронів, що обстежували кілька полів поруч з поселенням, було виявлено стародавній ритуальний центр, який розкриває свої таємниці після десятиліть занедбання.

За останнім часом регіон Польщі страждав від посушливих умов, що призвело до змін вологості ґрунту. Саме ці зміни виявили сліди посівів, які утворили контур пам'ятника згори. Дослідження вказують на те, що цей ритуальний центр складається з двох часткових кілець частоколів всередині пам'ятника, які оточені трьома напівкруглими колами, так званими неолітичними системами круглих канав, повідомляє Nauka w Polsce.

Відео дня

Подібні конструкції круглих огорож були виявлені на різних стоянках по всій Центральній Європі з періоду неоліту. Дослідники пов'язують їх з археологічними культурами, що виникли від культури лінійної кераміки на початку і середині V тисячоліття до нашої ери.

Читайте також: У Польщі знайшли старовинний скарб, що був схований у керамічному глечику (фото)

Хоча функція цих круглих місць ще обговорюється, одна з провідних теорій вказує на те, що вони виконували культові цілі, можливо, як календар або обсерваторію. Деякі місця мали отвори, що відповідали сонцестоянням, що може свідчити про їх астрономічне використання.

Попри те, що деякі з цих структур мають спільні риси зі Стоунхенджем у Британії, центральноєвропейські неолітичні системи круглих ровів не мають прямого зв'язку з ним та були побудовані приблизно на 1800 років раніше.

Територія навколо Качкова вивчається археологами з 2021 року, і вже проведені розкопки та дослідження виявили близько 160 довгих будинків з витягнутим трапецієподібним планом. За словами провідного археолога Єжи Чернця, здається, що ці споруди були побудовані навколо центральної точки, де розташовувалися ронделі, які виконували ритуальну функцію. Чернець також припускає, що цей пам'ятник міг бути використаний як астрономічна обсерваторія, пов'язана з літнім сонцестоянням.

Археологи продовжують свої дослідження, сподіваючись, що знайдуть більше відповідей про цей стародавній ритуальний центр і його роль у житті тогочасних людей.

Нагадаємо, на півночі Іраку знайшли кам'яний пам'ятник із зображенням богині Іштар.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!