Археологи знайшли біля Риму останки вбитих та з’їдених гієнами неандертальців

Група вчених з Археологічного управління Латинської Америки та Університету Тор Вергата в Римі, підтвердила, що виявлені кістки належать семи дорослим особам (чотирьом чоловікам та трьом жінкам), а також одному хлопчику. Згідно з дослідженнями експертів, кільком зразкам кісток може бути від 50 тисяч до 68 тисяч років, тоді як найдавніші датуються близько 100 тисяч років.

Про це пише The Guardian.

Вчені припускають, що печера була закрита понад 60 тисяч років тому через обвал, ймовірно, викликаний землетрусом. Це призвело до збереження залишків неандертальців протягом десятків тисяч років, зробивши їх цінною археологічною знахідкою. Професор археології з Університету Тор Вергата, Маріо Рольфо, зазначив, що цей природний об'єкт допоможе дослідникам отримати багато цінних відомостей про минуле.

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На місці розкопок поряд із кістками були також виявлені сліди великих оленів, диких коней та гієн. Експерти стверджують, що більшість неандертальців були жертвами гієн, які полювали на них. Ці хижаки спочатку вбивали свою здобич, а потім перетягували її до печери, яку використовували як своє лігво. Вчені припускають, що гієни спеціалізувалися на полюванні на хворих та літніх неандертальців.

Додатково, дослідники не виключають, що перед тим, як печеру заселили гієни, вона могла слугувати домівкою самим неандертальцям.

Нагадаємо, у Франції знайшли кам‘яну карту віком 4000 років.

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