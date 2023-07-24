У Франції знайшли кам‘яну карту віком 4000 років, яка є найдавнішою у Європі

У 1900 році була виявлена плита розміром 2 на 1,5 метра, яку знову знайшли у підвалі замку у Франції. Згідно з твердженнями археологів, які вивчали її візерунки, це може бути карта місцевості в західній Бретані, віком понад 4000 років.

Про це пише НВ.

Цей шматок каменю, відомий як плита Сен-Белек, міг бути створений у період ранньої бронзової доби, між 1900 до н.е. і 1650 до н.е. Таким чином, вважається, що ця плита є найстарішою тривимірною картою відомої території в Європі.

Згідно з дослідженням, опублікованим у Бюлетені Французького доісторичного товариства, поверхня плити містить "повторювані мотиви, з'єднані лініями", що вказує на можливе зображення району Фіністер. На плиті також присутні тривимірні зображення долини річки Одет, а декілька ліній відображають річкову мережу цього району. Геолокація показала, що територія, представлена на плиті, відповідає області близько 18-мильної ділянки річки з точністю близько 80%.

Відео дня

Один із авторів дослідження, доктор Клеман Ніколас з Борнмутського університету, назвав цю плиту найстарішою ідентифікованою картою території. І хоча інші карти, висічені на камені, також були знайдені по всьому світу, вони, як правило, мають більш загальний характер і можуть бути лише інтерпретаціями. Однак плита Сен-Белек є першим прикладом карти з деталізованим зображенням конкретної території.

Читайте також: У Туреччині знайшли будинки віком 5,5 тисяч років з керамічними прикрасами та бісером

За словами доктора Ніколаса, ймовірно, плиту використовували для позначення певної області і, можливо, як спосіб підтвердити право власності на цю територію. Цей артефакт нагадує нам про значимі географічні знання минулих спільнот та історичну важливість картографії.

Таким чином, плита Сен-Белек стає цікавим свідченням давніх знань і допомагає розширити наше розуміння історії картографії та її значення в минулих епохах.

Нагадаємо, у Португалії виявили 5000-річний надгробний пам'ятник (фото).

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!