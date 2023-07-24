Во Франции нашли каменную карту возрастм 4000 лет, которая является древнейшей в Европе

В 1900 году была обнаружена плита размером 2 на 1,5 метра, которую снова обнаружили в подвале замка во Франции. Согласно утверждениям археологов, изучавших ее узоры, это может быть карта местности в западной Бретани, старше 4000 лет.

Об этом пишет НВ.

Этот кусок камня, известный как плита Сен-Белек, мог быть создан в период бронзового века, между 1900 до н.э. и 1650 г. до н.э. Таким образом, эта плита считается старейшей трехмерной картой известной территории в Европе.

Согласно исследованию, опубликованному в Бюллетене Французского доисторического общества, поверхность плиты содержит "повторяющиеся мотивы, соединенные линиями", что указывает на возможное изображение района Финистер. На плите также находятся трехмерные изображения долины реки Одет, а несколько линий отражают речную сеть этого района. Геолокация показала, что территория, представленная на плите, соответствует области около 18-мильного участка реки с точностью около 80%.

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Один из авторов исследования доктор Клеман Николас из Борнмутского университета назвал эту плиту старейшей идентифицированной картой территории. И хотя другие карты, высеченные на камне, также были найдены по всему миру, они, как правило, носят более общий характер и могут быть только интерпретациями. Однако плита Сен-Белека является первым примером карты с детализированным изображением конкретной территории.

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По словам доктора Николаса, вероятно, плиту использовали для обозначения определенной области и возможно как способ подтвердить право собственности на эту территорию. Этот артефакт напоминает нам о значимых географических знаниях прошлых сообществ и исторической важности картографии.

Таким образом, плита Сен-Белека становится интересным свидетельством древних знаний и помогает расширить наше понимание истории картографии и ее значение в прошлых эпохах.

Напомним, в Португалии обнаружили 5000-летний надгробный памятник (фото).

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