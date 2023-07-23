У Португалії виявили 5000-річний надгробний пам'ятник (фото)

У Португалії команда археологів і студентів з Університету Мінью виявили 5000-річний мегалітичний похоронний пам'ятник. Розкопки ведуться на вершині гори Монте-ду-Орал, в муніципалітеті Віла-Верде.

За словами муніципалітету, мета полягає в тому, щоб забезпечити збереження "цінної знахідки спадщини". Про це повідомляє The Portugal News.

Зазначається, що пам'ятник звели між 4000 і 3000 роками до нашої ери, тобто більше 5 тисяч років тому. Археолог Лучано Вілас Боас, який координує розкопки кургану Урал на місцевості, підкреслив на, що околиці надзвичайно багаті з точки зору археологічної спадщини.

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Зокрема, дослідники виявили існування ще трьох мегалітичних пам’яток поховального характеру та набору наскального мистецтва в околицях.

Завдяки цьому відкриттю можна підтвердити, що в цій місцевості, розташованій поруч із оглядовою точкою на межі Рібейра-ду-Нейва, жили "різні популяції".

Нагадаємо, палеонтологи відкрили три нових види ссавців завдяки знайденим у Америці скам’янілостям.

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