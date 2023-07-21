Палеонтологи відкрили три нових види ссавців завдяки знайденим у Америці скам’янілостям

Вчені провели аналіз скам'янілостей, знайдених у Великому вододілі, Вайомінг, і виявили три нові види древніх ссавців. Вони вважають, що ці істоти швидко еволюціонували після масового вимирання динозаврів.

Про це пише Journal of Systematic Palaeontology.

Тваринам були дані імена Beornus honeyi, Miniconus jeanninae та Conacodon hettingeri. Усі вони є кондилартами – прародичами сучасних копитних.

Дослідники зазначають, що більшість ссавців, які вижили після вимирання динозаврів, були невеликими. Але виявлені нещодавно ссавці були трохи більшими. Найбільша із них, Beornus honeyi, отримала ім'я на честь персонажа з "Хоббіта" Дж. Р. Р. Толкіна і, ймовірно, була розміром з домашню кішку.

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Палеонтологи пояснюють, що унікальні риси зубів роблять цих ссавців частиною сімейства периптихідів – вимерлих плацентарних. Вони мали особливі "набряклі" премоляри і вертикальні емалеві гребені, які дозволяли пережовувати як м'ясо, так і жорсткі рослини.

"Зникнення динозаврів створило нові умови для ссавців, забезпечивши їм доступ до різноманітних джерел їжі, що сприяло швидкому розвитку та різноманіттю зубної анатомії. Це призвело до появи нових видів ссавців за відносно короткий проміжок часу після масового вимирання", – розповідає Мадлен Аттеберрі, провідний автор дослідження.

Виявлені скам'янілості з басейну Великого вододілу додають доказів у підтримку теорії, що після вимирання динозаврів було більше різноманітних видів ссавців, ніж припускалося раніше, і деякі з них були більш розвиненими з еволюційної точки зору.

Нагадаємо, вчені виявили, що доісторичні ссавці полювали на втричі більших за них динозаврів.

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