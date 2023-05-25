Генії свого часу: вчені розвіяли міф про низький IQ динозаврів

Вчені виявили, що динозаври вміли візуально сприймати перспективу, яка полягає у визнанні того, що вони сприймають світ по-різному залежно від їхньої точки зору. Це спростує популярну думку про те, що в них був низький рівень IQ.

Про це пише IFLScience.

Вчені з Лундського університету взялися за вивчення розумових здібностей тварин, які давно вимерли та отримали певну інформацію про рівень розвитку динозаврів.

У період від 18 місяців до 2 років людина розуміє, що може мати візуальний доступ до речей, яких не може бачити. Це називається "візуальним сприйняттям перспективи".

У три роки дитина починає розуміти, що хтось спостерігає за чимось, що знаходиться за межами нашої прямої видимості.

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Деякі види приматів також вміють візуально сприймати перспективу. Крім того, цією здібністю наділені собаки і вовки.

Вчених здивував той факт, що деякі види птахів, які, як вважали науковці, не дуже розумні, показали блискучі результати у проходженні тесту на візуальне сприйняття перспективи.

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Візуальне сприйняття перспективи притаманне палеогнатам. Палеогнати — це залишки епохи динозаврів, вони жили близько 110 мільйонів років тому.

Тим часом ссавці набули здатності візуально сприймати перспективу набагато пізніше. Спільний предок приматів і собак жив близько 60 мільйонів років тому.

"На початку моєї кар'єри ворон часто називали "пернатими мавпами" через численні результати досліджень, які демонстрували їхні видатні когнітивні здібності. Однак я починаю сумніватися, чи слід вважати приматів почесними птахами", – зазначив професор Осват з Лундського університету.

Нагадаємо, вчені відповіли, які астероїди можуть знищити Землю та коли це може відбутись.

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