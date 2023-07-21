Палеонтологи открыли три новых вида млекопитающих благодаря найденным в Америке окаменелости

Ученые провели анализ окаменелостей, найденных в Большом водоразделе, Вайоминг, и обнаружили три новых вида древних млекопитающих. Они полагают, что эти существа быстро эволюционировали после массового вымирания динозавров.

Об этом пишет Journal of Systematic Palaeontology.

Животным были даны имена Beornus honeyi, Miniconus jeanninae и Conacodon hettingeri. Все они кондиларты – прародители современных копытных.

Исследователи отмечают, что большинство млекопитающих, выживших после вымирания динозавров, были небольшими. Но обнаруженные недавно млекопитающие были немного больше. Крупнейшая из них, Beornus honeyi, получила имя в честь персонажа из "Хоббита" Дж. Р. Р. Толкина и, вероятно, была размером с домашнюю кошку.

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Палеонтологи объясняют, что уникальные черты зубов делают этих млекопитающих частью семейства периптихидов – вымерших плацентарных. Они имели особые "отечные" премоляры и вертикальные эмалевые гребни, позволявшие пережевывать как мясо, так и жесткие растения.

"Исчезновение динозавров создало новые условия для млекопитающих, обеспечив им доступ к разнообразным источникам пищи, что способствовало быстрому развитию и разнообразию зубной анатомии. Это привело к появлению новых видов млекопитающих за относительно короткий промежуток времени после массового вымирания", – рассказывает Мадлен Аттеберри, ведущий автор исследования.

Обнаруженные окаменелости из бассейна Большого водораздела добавляют доказательств в поддержку теории, что после вымирания динозавров было больше разнообразных видов млекопитающих, чем предполагалось ранее, и некоторые из них были более развиты с эволюционной точки зрения.

Напомним, ученые обнаружили, что доисторические млекопитающие охотились на втрое больше динозавров.

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