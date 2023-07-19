Ученые обнаружили, что доисторические млекопитающие охотились на втрое больше динозавров

Знаменитая окаменелость в возрасте примерно 125 миллионов лет раскрывает нам новую перспективу по взаимодействию ранних млекопитающих с динозаврами. Исследования указанной находки, опубликованные в журнале Scientific Reports, были проведены китайскими и канадскими учеными, и они утверждают, что ранние млекопитающие не прятались от крупных динозавров, как это предполагалось ранее.

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Окаменелость, которую обнаружил фермер в китайской провинции Ляонин еще в 2012 году, представляет собой уникальную сцену поджигания – маленькое млекопитающее размером с барсука, известное как репеномамус (Repenomamus), впился зубами в небольшого растительноядного динозавра. раза больше его.

Вес молодого динозавра, оцененный учеными, составляет примерно 10,6 килограмма, тогда как млекопитающее всего 3,4 килограмма. Сцена зажигания, которую зафиксировала окаменелость, очень экспрессивна – репеномамус сидит сверху на лежащем пситтакозавре и впивается зубами в его ребра. Одна ступня маленького млекопитающего зажата под телом динозавра, а другая – в его челюстях, свидетельствует о жестокой борьбе между двумя животными.

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Эта находка подвергает сомнению распространенное мнение о том, что млекопитающие в то время лишь скрывались от больших динозавров и находили для себя нишу после массового вымирания.

Исследование этой окаменелости позволяет нам лучше понять жизнь ранних млекопитающих и их взаимоотношений с динозаврами. Находка уникальна, и она дает новые основания для изучения истории земных созданий того времени.

Напомним, на торги в Швейцарии выставили полный скелет известнейшего динозавра Тиранозавра Рекса.

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