Археологи виявили рештки стародавнього карликового бегемота у Греції (фото)

Археологи виявили скам'янілості стародавнього карликового бегемота на острові в Греції. Збережені останки, які датуються 350 000 роком до нашої ери, були виявлені на Криті.

Відкриття зробили минулого тижня на плато Катаро на горі Дікті на схід від популярного курортного острова. Це перший випадок, коли в Греції була знайдена така "висока концентрація скам’янілостей карликового бегемота", повідомляє Newsweek.

Бегемот-пігмей, або карликовий бегемот, є невеликим представником сімейства бегемотів. Зараз тварини походять із Західної Африки, живуть в болотах і лісах.

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Плато Катаро розташоване на висоті близько 3600 футів над рівнем моря. Скам'янілості часто знаходять на таких високих місцях, де століття ґрунту та осаду покривають кістки та зрештою ховають їх.

Інші тварини були знайдені на Криті та інших грецьких островах. Було виявлено, що карликові слони жили на островах Егейського моря, включаючи Наксос і Родос. Подібні скам’янілості можуть інформувати дослідників про екосистеми, які існували тисячі років тому.

Нагадаємо, в Іспанії знайшли кельтиберійське місто, якому більш як 2 тисячі років.

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