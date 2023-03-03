Археологи виявили прихований коридор у Великій піраміді Гізи в Єгипті

Єгипетські органи зі старожитностей заявили про нещодавно виявлену закриту камеру всередині однієї з Великих пірамід у Гізі, неподалік від Каїра. Коридор, віком якої було близько 4500 років, не був відкритий раніше.

Прохід на північній стороні піраміди Хуфу виявили за допомогою сучасних технологій сканування. Він має майже 30 футів у довжину та понад 6 футів у ширину, понад 9 та близько 2 метрів відповідно, розташований над головним входом у піраміду, повідомляє NPR.

Археологи не знають, яку функцію виконувала камера, недоступна ззовні. У 2017 році вчені оголосили про відкриття ще одного закритого коридору, 30-метрової камери, або приблизно 98 футів, також усередині піраміди Хуфу.

Відео дня

Читайте також: У Єгипті археологи розкопали колекцію прикрас із золота та стеатиту

Єгипетський археолог Захі Хавасс і міністр туризму країни Ахмед Еісса оголосили про відкриття на церемонії відкриття біля піраміди. Знахідку приписали проєкту Scan Pyramids, міжнародній програмі, яка використовує сканування для перегляду недосліджених ділянок стародавньої споруди.

Науковці сподіваються, що нові проходи приведуть до нових знахідок у піраміді.

Раніше археологи у Єгипті знайшли стародавній папірус із закляттями з Книги Мертвих.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!