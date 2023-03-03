Археологи обнаружили скрытый коридор в Великой пирамиде Гизы в Египте

Египетские органы по древностям заявили о недавно обнаруженной закрытой камере внутри одной из Великих пирамид в Гизе, недалеко от Каира. Коридор, возрастом которого было около 4500 лет, не был открыт раньше.

Проход на северной стороне пирамиды Хуфу был обнаружен с помощью современных технологий сканирования. Он имеет почти 30 футов в длину и более 6 футов в ширину, более 9 и около 2 метров соответственно, расположен над главным входом в пирамиду, сообщает NPR.

Археологи не знают, какую функцию выполняла камера, недоступная извне. В 2017 году ученые объявили об открытии еще одного закрытого коридора, 30-метровой камеры или примерно 98 футов, также внутри пирамиды Хуфу.

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Египетский археолог Захи Хавасс и министр туризма страны Ахмед Эисса объявили об открытии на церемонии открытия у пирамиды. Находку приписали проекту Scan Pyramids, международной программе, использующей сканирование для просмотра неисследованных участков древней постройки.

Ученые надеются, что новые проходы приведут к новым находкам в пирамиде.

Ранее археологи в Египте обнаружили древний папирус с заклятиями из Книги Мертвых.

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