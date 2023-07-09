Археологи знайшли в Англії 25 дивних ям кам'яного віку (фото)

Археологи виявили 25 великих ям, розкиданих по англійській сільській місцевості, що стало захопливим відкриттям національного значення. Ці ями були виявлені в Лінмері, Бедфордширі, під час двох розкопок, проведених у 2019 і 2021 роках.

За даними радіовуглецевого датування, ці особливості були створені між 8500 і 7700 роками тому, в період пізнього мезоліту, пише IFLScience.

Мезолітичний період у британській історії відомий своєю відносно обмеженою кількістю доказів, тому це відкриття має велике значення. "Лінмерські ями", як їх називають, мають округлу форму з крутими бортами й шириною до 5 метрів та глибиною близько 1,85 метра. Деякі з ям мають розкльошене дно, що робить їх ширшими в основі. Ці ями розташовані в лініях, довжина яких сягає 500 метрів.

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Зазначимо, що подібні мезолітичні ями були виявлені й в інших регіонах Великобританії, але особливістю лінмерських являється їхнє групування навколо колишніх русел струмків.

Професор Джошуа Поллард з Саутгемптонського університету наголошує на значущості цього відкриття: "Мезолітичні ями Лінмера є дуже захоплюючим відкриттям. Вони виділяються серед інших великих та загадкових ям, які копали мисливці-збирачі в різних частинах Британії, включаючи Стоунхендж. Кількість цих ям та їхня велика площа є вражаючими".

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У деяких з ям були знайдені кістки тварин, які важливі для вивчення життя того періоду. Кістки належали різним видам, таким як куниці, олені, кабани та тури. Крім того, кістки зубрів забезпечили матеріал для радіовуглецевого аналізу, який допоміг встановити вік цих ям.

Дослідники ще не з'ясували точної причини створення цих ям, але запропонували декілька можливих пояснень. Одна з теорій вказує на їхнє використання для зберігання їжі, але це є менш ймовірним з огляду на кочівницький спосіб життя мезолітичних людей. Інша теорія вказує на духовне використання ям, пов'язане з їхнім розташуванням поруч з водою та можливими небесними подіями, такими як сонцестояння.

Дослідження продовжуються, і археологи планують дослідити зв'язок цих ям з астрономічними явищами, а також вивчити зразки навколишнього середовища того часу. Вже зараз вони виявили сліди дерев, таких як дуб, ліщина та сосна, а також крихітні шматочки пилку, що допоможуть відтворити ландшафт того періоду.

Раніше у Туреччині археологи знайшли трикімнатну урартську гробницю з місцем для жертвоприношень.

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