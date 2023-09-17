Археологи розкопали величезний 1500-річний палац у місті майя (фото)

Під час розкопок на місці міста майя Кабах на південному сході Мексики археологи розкопали руїни великого, але раніше невідомого палацу. За попередніми оцінками, комплексу близько 1500 років.

Хоча палац був би вражаючою спорудою, коли він був повністю недоторканим, найбільш помітним у ньому є характеристики, які він поділяє з руїнами шостого століття цивілізації майя. Подібність свідчить про те, що міграція може пояснити, як взагалі виникло місто Кабах, повідомляє Ancient Origins.

Археологічна зона Каба розташована в регіоні Пуук штату Юкатан, приблизно за 100 кілометрів на південь від сучасного міста Меріда. Палац був несподіваним відкриттям, яке сталося завдяки іншій дивовижній знахідці.

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Недавні розкопки в Кабах виявили наявність двох комплексів житлових будинків в одному розгалуженому житловому комплексі. Це було історичне відкриття, оскільки подібні споруди вперше були знайдені в Кабах.

Прямокутний палац мав довжину 26 метрів і головний фасад, що складається з портика з вісьмома пілястрами та дев’ятьма отворами. Ця споруда була прикрашена мотивами пір'я, бісеру та птахів, вирізаних на її архітектурі. На сходах є залишки ліпної фігури довжиною до дев’яти метрів.

Понад 24 000 фрагментів різних керамічних посудин було знайдено на території житлового комплексу.

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