Армія рф атакувала Черкаську Лозову на Харківщині: двоє загиблих, є поранені

Окупанти вдарили по селу Черкаська Лозова на Харківщині 31 серпня, внаслідок чого двоє людей загинуло, є поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

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О 14:55 окупанти вдарили по с.Черкаська Лозова, загорівся будинок.

8 людей постраждало, двоє - загинуло.

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 27 серпня, російська армія здійснила атаку на Українуза допомогою ударних БПЛА та ракет. Вибухи були чутні у Києві, Кривому Розі, Рівному, Сумах, Запоріжжі та Хмельниччині.

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