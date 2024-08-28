У Ростовській області РФ після атаки дронів горять дві нафтобази (відео)

28 серпня внаслідок атаки дронів виникли пожежі на двох нафтобазах у Ростовській області РФ.

Про це повідомляє губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

Читайте також: Дрони атакували російські Саратов та Енгельс, де розташовуються бомбардувальники ТУ-160 та ТУ-195

За попередньою інформацією, горить комбінат "Атлас" Росрезерву. Нафтобаза належить Федеральному агентству з Державних резервів і використовувалася для постачання окупаційної армії паливом.

За словами Голубєва, близько 3.00 ночі в Ростовській області було збито 4 БПЛА, постраждалих немає.

Нагадаємо, 20 серпня армія рф атакувала дитяче кафе у Малокатеринівці Запорізької області, в результаті чого троє дітей отримали поранення.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!