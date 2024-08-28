В Ростовской области РФ после атаки дронов горят две нефтебазы (видео)

28 августа в результате атаки дронов возникли пожары на двух нефтебазах в Ростовской области РФ.

Об этом сообщает губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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По предварительной информации, горит комбинат "Атлас" Росрезерва. Нефтебаза принадлежит Федеральному агентству по Государственным резервам и использовалась для снабжения оккупационной армии топливом.

По словам Голубева, около 3.00 ночи в Ростовской области было сбито 4 БПЛА, пострадавших нет.

Напомним, 20 августа армия РФ атаковала детское кафе в Малокатериновке Запорожской области, в результате чего трое детей получили ранения.

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