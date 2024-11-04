Армія рф атакувала супермаркет у Харкові: є поранені

Окупанти нанесли авіаудар по Харкову із застосуванням керованих авіабомб. За інформацією правоохоронних органів, постраждало 14 осіб, серед яких четверо співробітників поліції.

Атака розпочалася о 22:28, коли у місті пролунали вибухи. За повідомленням міського голови Ігоря Терехова, одне з влучань зафіксовано в Шевченківському районі – у супермаркет, розташований поруч із багатоповерховою забудовою. Внаслідок удару було пошкоджено лінії електропередач та мережі наземного електротранспорту, у навколишніх будинках повибивало вікна.

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Кількість постраждалих поступово зростала: спочатку повідомлялося про трьох поранених, потім голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив наявність чотирьох постраждалих. До опівночі кількість жертв зросла до 11 осіб, а за даними ДСНС станом на 00:48 4 листопада постраждало вже 13 людей.

Остаточні дані про постраждалих надійшли від поліції Харківської області – 14 осіб, включаючи чотирьох правоохоронців, отримали поранення внаслідок цього авіаудару.

Нагадаємо, армія рф вдарила по пожежній частині в Одесі та підприємстві у Харкові.

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