Армія РФ атакувала південь України: пошкоджено музей в центрі Одеси, житлові будинки в Херсоні, є влучання в припортову інфраструктуру (фото)

Ввечері 5 листопада сили ППО збили 15 дронів-камікадзе типу Shahed-131/136 у небі над Одещиною, а вночі понеділка – ракету Х-59 над Миколаївщиною.

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Внаслідок атаки пошкоджена припортова інфраструктура, музей в Одесі та житлові будинки в Херсоні. Також постраждало кілька мирних мешканців.

Про це повідомили в Силах оборони півдня.

Як повідомляє Одеськоа ОВА, у будівлі Одеського національного художнього музею віком 124 роки, пошкодило стіни, вибиті шибки і скло.

Вночі 6 листопада ворожа атака на південні регіони продовжилась різними типами ракет та ударними дронами.

Одеса зазнала удару ракетами "Онікс" та "Іскандер-М". Внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали кілька багатоповерхівок та музей в історичній частині міста, який входить до ЮНЕСКО.

Також буда здійснена атаки по припортовій інфраструктурі Одеси дронами Shahed-131/136. Сили ППО знищили 15 "Шахедів".

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Внаслідок атаки пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автомобілі зі збіжжям.

За медичною допомогою звернулися 5 місцевих мешканців.

Також росіяни вдарили протирадіолокаційною ракетою Х-31П по Херсону, внаслідок чого було пошкоджено п’ятиповерхівку. На щастя, обійшлось без постраждалих. Крім того, росіяни випустили ракету Х-59, яку ворог запустив по по Миколаївщині, яка була знищена силами ППО.

Нагадаємо, чорні Запорожці розгромили колону ворожої бронетехніки поблизу Вугледару.

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