Армія РФ атакувала Запоріжжя балістикою: одна людина загинула, 24 поранених, серед них - немовля (фото)

Вранці 23 січня росіяни атакували Запоріжжя, внаслідок чого загинув один чоловік і постраждали 24 особи, включаючи двомісячне немовля. О 4 годині ранку пролунало щонайменше 4 вибухи. Спочатку повідомлялося про 10 постраждалих, але згодом ця цифра зросла до 24.

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Серед постраждалих - четверо співробітників ДСНС. П'ятеро осіб перебувають у важкому стані, стан ще п'яти оцінюється як середньої тяжкості. Про це повідомляє "Суспільне Запоріжжя", голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки: вибуховою хвилею вибиті вікна та понівечений дах. Загиблим виявився 47-річний чоловік.

Наслідки удару по Запоріжжю. Джерело: ЗОВА

Наслідки удару по Запоріжжю. Джерело: ЗОВА

Наслідки удару по Запоріжжю. Джерело: ЗОВА

Наслідки удару по Запоріжжю. Джерело: ЗОВА

Федоров попереджав про загрозу балістичних ракетних ударів по Запорізькій області напередодні атаки.

Раніше ми розповідали, що окупанти здійснили атаку на Київ.

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