Окупанти здійснили атаку на Київ: є постраждалі, зайнялась пожежа (фото)

1 січня вранці в Києві уламки російського дрона впали на житловий будинок у Печерському районі, частково зруйнувавши два верхні поверхи та спричинивши пожежу. У Святошинському районі також зафіксовано наслідки ворожої атаки: горить нежитлова будівля, пошкоджено трамвайну колію. Загалом постраждали шестеро людей.

Уламки дрона впали на нежитлову забудову в Печерському районі. Попередньо повідомлялося, що даних про постраждалих не надходило, а інформація про пошкодження уточнюється. Водночас у місті працює ППО, і мешканців закликали залишатися в укриттях до завершення тривоги. Про це повідомляє КМВА, мер Києва Віталій Кличко, ДСНС.

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив про загоряння на даху та в одній із квартир житлового будинку в Печерському районі. Медики вже надали допомогу постраждалим: спочатку звернулася одна людина, пізніше кількість постраждалих зросла. У ДСНС уточнили, що внаслідок падіння уламків зруйновані 6-й, 5-й та 4-й поверхи шестиповерхового будинку, а пожежа охопила 20 кв. м. Помешкання евакуюють, служби продовжують працювати на місці.

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У Святошинському районі уламки дрона пошкодили нежитлову будівлю та спричинили пожежу біля гаражів. У сусідньому житловому будинку вибиті вікна, а також зафіксовано пошкодження трамвайної колії.

Станом на 8:25 стало відомо про трьох постраждалих у Печерському районі, двох із них госпіталізували. Близько 9:00 кількість постраждалих зросла до чотирьох. Згодом повідомили про шістьох постраждалих: чотирьом надали допомогу на місці, серед них вагітна жінка.

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