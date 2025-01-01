Оккупанты совершили атаку на Киев: есть пострадавшие, загорелся пожар (фото)

1 января утром в Киеве обломки русского дрона упали на жилой дом в Печерском районе, частично разрушив два верхних этажа и повлек пожар. В Святошинском районе также зафиксированы последствия вражеской атаки: горит нежилое здание, поврежден трамвайный путь. В общей сложности пострадали шесть человек.

Обломки дрона упали на нежилую застройку в Печерском районе. Предварительно сообщалось, что данные о пострадавших не поступали, а информация о повреждениях уточняется. В то же время в городе работает ПВО, и жителей призвали оставаться в укрытиях до завершения тревоги. Об этом сообщает КМВА, мэр Киева Виталий Кличко, ГСЧС.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил о возгорании на крыше и в одной из квартир жилого дома в Печерском районе. Медики уже оказали помощь пострадавшим: сначала обратился один человек, позже количество пострадавших выросло. В ГСЧС уточнили, что в результате падения обломков разрушены 6-й, 5-й и 4-й этажи шестиэтажного дома, а пожар охватил 20 кв. м. Жилища эвакуируют, службы продолжают работать на месте.

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В Святошинском районе обломки дрона повредили нежилое здание и повлекли пожар возле гаражей. В соседнем жилом доме выбиты окна, а также зафиксированы повреждения трамвайного пути.

По состоянию на 8:25 стало известно о трех пострадавших в Печерском районе, двое из них госпитализированы. Около 9:00 количество пострадавших выросло до четырех. Впоследствии сообщили о шести пострадавших: четверым оказали помощь на месте, в том числе беременная женщина.

Напомним, армия РФ атаковала Тернополь.

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