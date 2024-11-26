Армія рф атакувала Тернопіль: виникли перебої з електрикою та водопостачанням

У ніч на 26 листопада російські війська атакували Тернопіль, що спричинило перебої з електро- та водопостачанням у місті.

Про це повідомив начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода, "Суспільне Тернопіль".

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Близько першої години ночі у Тернополі пролунали вибухи, після чого жителі міста та навколишніх населених пунктів залишилися без електрики.

"Працюємо над з’ясуванням масштабу пошкоджень і ліквідацією наслідків".

Пізніше, о 01:47, кореспонденти "Суспільного" повідомили про новий вибух у місті.

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