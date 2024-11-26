Армия РФ атаковала Тернополь: возникли перебои с электричеством и водоснабжением

В ночь на 26 ноября российские войска атаковали Тернополь, что повлекло за собой перебои с электро- и водоснабжением в городе.

Об этом сообщил начальник Тернопольской ОВА Вячеслав Негода, "Общественное Тернополь".

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Около часа ночи в Тернополе раздались взрывы, после чего жители города и окрестных населенных пунктов остались без электричества.

"Работаем над выяснением масштаба повреждений и ликвидацией последствий".

Позже, в 01:47, корреспонденты "Общественного" сообщили о новом взрыве в городе.

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