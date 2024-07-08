Армія рф здійснила атаку крилатими ракетами на територію України: сили ППО збили не всі цілі

Армія рф атакувала Україну 6 крилатими ракетами вночі 8 липня. Сили ППО збили три з них.

Ворог запускав ракети в напрямку центральних і південно-західних регіонів. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

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Окупанти застосували чотири Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС та випустили дві балістичні ракети "Іскандер-М".

Сили оборони знищили три російські крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях.

Нагадаємо, росія здійснила черговий обстріл України "шахедами".

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