В Криму успішно атаковано склад з "шахедами" на мисі Фіолент (фото, відео)
Увечері 1 липня в окупованому Криму пролунала низка вибухів. Стало відомо, що постраждав військовий об'єкт Чорноморського флоту рф, а саме – військова частина 99375 біля мису Фіолент, район Севастополя.
У телеграм-каналі "Досьє Шпіона" стверджується, що удар було "завдано із застосуванням крилатих ракет невстановленого типу" по складу, де окупанти зберігали близько сотні БПЛА Shahed (Герань-2).
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"Метою удару був склад із БПЛА "Shahed-136/Герань-2". Орієнтовна кількість знищеного майна – 90 од. Інформація про втрати серед особового складу відсутня", – йдеться у повідомленні.
Тим часом Телеграм-канал "Кримський вітер" інформує, що під час ракетної атаки сталося влучання у військову частину біля села Флотське у Балаклаві.
Зазначається, що атакована російська військова частина в Балаклаві досі димить та горить.
Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що військова авіація України в Криму 1 липня 2024 року завдала нищівного удару по складу боєприпасів у Криму: "Вкотре "знищені" ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів та ліквідовують важливі військові об’єкти в глибокому тилу противника".
Нагадаємо, у ніч на 30 червня дрони атакували у Липецьку одне з найбільших підприємств чорної металургії рф.
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