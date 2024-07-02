В Криму успішно атаковано склад з ''шахедами'' на мисі Фіолент (фото, відео)

Увечері 1 липня в окупованому Криму пролунала низка вибухів. Стало відомо, що постраждав військовий об'єкт Чорноморського флоту рф, а саме – військова частина 99375 біля мису Фіолент, район Севастополя.

У телеграм-каналі "Досьє Шпіона" стверджується, що удар було "завдано із застосуванням крилатих ракет невстановленого типу" по складу, де окупанти зберігали близько сотні БПЛА Shahed (Герань-2).

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Наслідки влучання у військовий об'єкт в Криму. Джерело: t.me/dosye_shpiona

"Метою удару був склад із БПЛА "Shahed-136/Герань-2". Орієнтовна кількість знищеного майна – 90 од. Інформація про втрати серед особового складу відсутня", – йдеться у повідомленні.

Тим часом Телеграм-канал "Кримський вітер" інформує, що під час ракетної атаки сталося влучання у військову частину біля села Флотське у Балаклаві.

Зазначається, що атакована російська військова частина в Балаклаві досі димить та горить.

Дим зі сторони села Флотське у Балаклаві. Джерело: t.me/Crimeanwind

Дим зі сторони села Флотське у Балаклаві. Джерело: t.me/Crimeanwind

Дим зі сторони села Флотське у Балаклаві. Джерело: t.me/Crimeanwind

Дим зі сторони села Флотське у Балаклаві. Джерело: t.me/Crimeanwind

Дим зі сторони села Флотське у Балаклаві. Джерело: t.me/Crimeanwind

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що військова авіація України в Криму 1 липня 2024 року завдала нищівного удару по складу боєприпасів у Криму: "Вкотре "знищені" ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів та ліквідовують важливі військові об’єкти в глибокому тилу противника".

Нагадаємо, у ніч на 30 червня дрони атакували у Липецьку одне з найбільших підприємств чорної металургії рф.

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