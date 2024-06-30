Дрони атакували у Липецьку одне з найбільших підприємств чорної металургії рф (відео)

У ніч на 30 червня безпілотники атакували одразу кілька областей на росії. Зокрема, у Липецькій області дрони влаштували пожежу на Новоліпецькому металургійному заводі.

Це одне з найбільших підприємств чорної металургії рф, що контролюється Групою НЛМК Володимира Лісіна. Завод виробляє кокс, чавун, сталь, прокат.

Офіційно російська влада не підтверджувала атаку по заводу. Губернатор Липецької області Ігор Артамонов в соцмережах повідомив, що "видалася непроста та неспокійна ніч для всіх". "Київським режимом було здійснено спробу масованої терористичної атаки безпілотниками", — сказав губернатор.

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Артамонов повідомив, що дев'ять БПЛА було збито над промисловою зоною Липецька. На місці падіння уламків зараз продовжують працювати співробітники спецслужб. Жертв немає.

Тим часом російські пабліки пишуть, що "безпілотники ЗСУ влаштували масовану атаку на Новолипецький металургійний комбінат".

За даними Телеграм-каналу "База", атака на завод розпочалася о другій годині ночі і тривала понад годину. Зазначається, що на території комбінату впали та вибухнули сім безпілотників.

"За попередніми даними, один із безпілотників, що впали, пошкодив установку поділу кисню. Ще чотири дрони намагалися атакувати будівлю кисневої станції", – йдеться у повідомленні.

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