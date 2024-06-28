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Війна в Україні

Бійці Нацгвардії "Іглою" знищили ворожий штурмовик Су-25 "Грач" на Донеччині (відео)

Билім Олена

Бійці Нацгвардії 'Іглою' знищили ворожий штурмовик Су-25 'Грач' на Донеччині (відео)
Скільки літаків Су-25 вратила росія на війні

Українські захисники знову завдали удару по авіації окупантів. Цього разу бійці 31 бригади Національної гвардії України збили з переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла" російський штурмовий літак Су-25, відомий також під назвою "Грач", на Донеччині.

Подія сталася під час бойового вильоту ворожого літака, який планував атакувати позиції українських військ. Гвардійці, які з початку повномасштабного вторгнення тримають оборону на цьому рубежі, вчасно виявили ворожий Су-25, повідомили у Національній гвардії.

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Зведений розрахунок ПЗРК "Ігла" 31-ї бригади НГУ продемонстрував високий професіоналізм та злагодженість дій. Влучним пострілом штурмовик Су-25 було збито.

Додамо, що у добовому зведенні Генштабу щодо втрат російської армії зазначається, що росіяни втратили від початку повномасштабного вторгнення 360 літаків плюс один.

Бійці Нацгвардії ''Іглою'' знищили ворожий штурмовик Су-25 ''Грач'' на Донеччині (відео)
Дані Генштабу про втрати армії рф станом на 28 червня. Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Додамо, Сили оборони від початку року знищили 30 російських літаків. Як зазначали в Управлінні стратегічних комунікацій, зокрема мова йде про:

  • дев'ять Су-25;
  • один Су-57;
  • два МіГ-31;
  • близько 13 Су-34;
  • один Су-35;
  • один Су-35С;
  • два А-50;
  • один Іл-22М11;
  • один Ту-22М3.
Бійці Нацгвардії ''Іглою'' знищили ворожий штурмовик Су-25 ''Грач'' на Донеччині (відео)
Врати літаків рф від початку 2024 року. Джерело: СтратКом ЗСУ

Нагадаємо, уподовж двох тижнів безпілотники уразили 778 одиниць військової техніки Збройних сил російської федерації.

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