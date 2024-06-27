Протягом двох тижнів безпілотні літальні апарати уразили 778 одиниць військової техніки Збройних сил Російської Федерації. За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, ворог щоденно зазнає втрат.

Про це він написав у своєму Telegram. Українські бійці щоденно знищують ворожу техніку.

"Безпілотники за 2 тижні вразили 778 одиниць російської техніки", – сказав Михайло Федоров.

За його словами, це робота ударних підрозділів, яким передають БПЛА у рамках Армії дронів.

Читайте також: Скількох окупантів заблокували на Агрегатному заводі у Вовчанську: в ОВА розповіли про ситуацію на півночі

"Пташки" підбивають ворожі танки, бойові броньовані машини, артилерію, склади з боєприпасами й опорні пункти та знижують бойовий потенціал ворога", – пояснив він.

Він додав, що працює, аби в українських військових було більше технологій та інновацій. Зокрема, це повинно стати кількісною та якісною перевагою над окупантами.

''Пташки'' знижують бойовий потенціал ЗС РФ: яку кількість ворожої техніки уразили БПЛА за два тижні

Нагадаємо, раніше Буданов сказав, як перемогти рф. Він наголосив на необхідності поєднання сили та дипломатії у протистоянні з агресивною росією.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!