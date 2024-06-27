В течение двух недель беспилотные летательные аппараты поразили 778 единиц военной техники Вооруженных Сил Российской Федерации. По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, враг ежедневно терпит потери.

Об этом он написал в своем Telegram. Украинские бойцы ежедневно уничтожают вражескую технику.

"Беспилотники за 2 недели поразили 778 единиц российской техники", – сказал Михаил Федоров.

По его словам, это работа ударных подразделений, которым передают БПЛА в рамках Армии дронов.

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"Птички" подводят вражеские танки, боевые бронированные машины, артиллерию, склады с боеприпасами и опорные пункты и снижают боевой потенциал врага", – пояснил он.

Он добавил, что работает, чтобы у украинских военных было больше технологий и инноваций. В частности, это должно стать количественным и качественным преимуществом над оккупантами.

''Птички'' снижают боевой потенциал ВС РФ: какое количество вражеской техники поразили БПЛА за две недели

Напомним, ранее Буданов сказал, как победить РФ. Он отметил необходимость сочетания силы и дипломатии в противостоянии с агрессивной россией.

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