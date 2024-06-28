Бойцы Нацгвардии ''Иглой'' уничтожили вражеский штурмовик Су-25 ''Грач'' в Донецкой области (видео)

Украинские защитники снова нанесли удар по авиации окупантов. В этот раз бойцы 31 бригады Национальной гвардии Украины сбили с переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла" российский штурмовой самолет Су-25, известный также под названием "Грач", в Донецкой области.

Событие произошло во время боевого вылета вражеского самолета, планировавшего атаковать позиции украинских войск. Гвардейцы, с начала полномасштабного вторжения держащие оборону на этом рубеже, вовремя обнаружили враждебный Су-25, сообщили в Национальной гвардии.

Вас также заинтересует: Появилось видео уничтожения российского Су-25 на Покровском направлении

Сводный расчет ПЗРК "Игла" 31-й бригады НГУ продемонстрировал высокий профессионализм и слаженность действий. Точным выстрелом штурмовик Су-25 был сбит.

Добавим, что в посуточном возведении Генштаба по потерям российской армии отмечается, что россияне потеряли с начала полномасштабного вторжения 360 самолетов плюс один.

Данные Генштаба о потерях армии РФ по состоянию на 28 июня. Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua

Силы обороны с начала года уничтожили 30 российских самолетов. Как отмечали в Управлении стратегических коммуникаций, в частности речь идет об:

девять Су-25;

один Су-57;

два МиГ-31;

около 13 Су-34;

один Су-35;

один Су-35С;

два А-50;

один Ил-22М11;

один Ту-22М3.

Врата самолетов рф с начала 2024 года. Источник: Стратком ВСУ

Напомним, в течение двух недель беспилотники поразили 778 единиц военной техники Вооруженных Сил российской федерации.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!