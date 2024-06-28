Бойцы Нацгвардии "Иглой" уничтожили вражеский штурмовик Су-25 "Грач" в Донецкой области (видео)
Украинские защитники снова нанесли удар по авиации окупантов. В этот раз бойцы 31 бригады Национальной гвардии Украины сбили с переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла" российский штурмовой самолет Су-25, известный также под названием "Грач", в Донецкой области.
Событие произошло во время боевого вылета вражеского самолета, планировавшего атаковать позиции украинских войск. Гвардейцы, с начала полномасштабного вторжения держащие оборону на этом рубеже, вовремя обнаружили враждебный Су-25, сообщили в Национальной гвардии.
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Сводный расчет ПЗРК "Игла" 31-й бригады НГУ продемонстрировал высокий профессионализм и слаженность действий. Точным выстрелом штурмовик Су-25 был сбит.
Добавим, что в посуточном возведении Генштаба по потерям российской армии отмечается, что россияне потеряли с начала полномасштабного вторжения 360 самолетов плюс один.
Силы обороны с начала года уничтожили 30 российских самолетов. Как отмечали в Управлении стратегических коммуникаций, в частности речь идет об:
- девять Су-25;
- один Су-57;
- два МиГ-31;
- около 13 Су-34;
- один Су-35;
- один Су-35С;
- два А-50;
- один Ил-22М11;
- один Ту-22М3.
Напомним, в течение двух недель беспилотники поразили 778 единиц военной техники Вооруженных Сил российской федерации.
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