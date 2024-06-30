Дроны атаковали в Липецке одно из крупнейших предприятий черной металлургии рф (видео)

В ночь на 30 июня беспилотники атаковали сразу несколько областей на россии. В частности, в Липецкой области дроны устроили пожар на Новолепецком металлургическом заводе.

Это одно из крупнейших предприятий черной металлургии рф, контролируемой Группой НЛМК Владимира Лисина. Завод производит кокс, чугун, сталь, прокат.

Официально российские власти не подтверждали атаку по заводу. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в соцсетях сообщил, что "выдалась непростая и беспокойная ночь для всех". "Киевским режимом была предпринята попытка массированной террористической атаки беспилотниками", — сказал губернатор.

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Артамонов сообщил, что девять БПЛА были сбиты над промышленной зоной Липецка. На месте падения обломков сейчас продолжают работать сотрудники спецслужб. Жертв нет.

Между тем, российские паблики пишут, что "беспилотники ВСУ устроили массированную атаку на Новолипецкий металлургический комбинат".

По данным Телеграмм-канала "База", атака на завод началась в два часа ночи и продолжалась более часа. Отмечается, что на территории комбината упали и взорвались семь беспилотников.

"По предварительным данным, один из упавших беспилотников повредил установку разделения кислорода. Еще четыре дрона пытались атаковать здание кислородной станции", – говорится в сообщении.

Напомним, бойцы Нацгвардии в Донецкой области "Иглой" уничтожили вражеский штурмовик Су-25 "Грач".

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