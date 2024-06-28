ЗСУ в Криму з ATACMS знищили новітній російський ЗРК С-500 вартістю приблизно 600 млн доларів – соцмережі

Бійці Сил оборони України завдали удару по новітньому зенітно-ракетному комплексу С-500 російської армії, який був розміщений у Криму.

Бійці дивізіону ТІВАЗ у телеграм-каналі повідомили, що влучання сталося 28 червня.

"Степан цей час наступив: С-500 пі**рів пішов спати. Пора тобі підписувати контракт. Касета атакамса по є**лу РЛС від С-500 прилетіла", – написали українські військові.

Важливо зазначити, що поява в Криму нових російських комплексів С-500 не змогла суттєво вплинути на роботу ППО рф. Про раніше заявляв речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

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"Принципова різниця зі старими комплексами полягає лише в електронному начинні, – пояснив Плетенчук. – Яка, до речі, є досить складною тепер для росіян в сенсі експорту. Адже росія таку електроніку сама не виробляє. Але якихось нових принципових рішень, які дозволять протистояти системам озброєння, яке застосовувалося по Криму – принципових рішень, принципових змін у цьому рішенні немає".

Знищення С-500 також спростовує твердження рф про нібито "непереможність" цих комплексів.

Видання Newsweek підрахувало, що наразі росія має у своєму розпорядженні лише один діючий полк С-500, який зазвичай передбачає наявність двох батальйонів із двома зенітними батареями в кожному. Його приблизна вартість становить 600 мл доларів.

Пускова С-500. Джерело: defence-ua.com

Зенітно-ракетний комплекс С-500, характеристики

Зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) С-500 "Прометей" - це новітня система протиповітряної оборони (ППО), яку розробила росія. Її позиціонують як найпотужнішу систему ППО у світі, здатну перехоплювати широкий спектр повітряних загроз, включаючи:

Балістичні ракети: С-500 може перехоплювати балістичні ракети на відстані до 600 км, що робить його ефективним засобом проти міжконтинентальних балістичних ракет (МБР).

Аеродинамічні цілі: ЗРК також може вражати літаки, вертольоти, крилаті ракети та інші аеродинамічні цілі на відстані до 500 км.

Гіперзвукові цілі: Розробники стверджують, що С-500 здатний перехоплювати гіперзвукові цілі, які летять зі швидкістю, що перевищує Mach 5.

Ось деякі з ключових характеристик С-500:

Дальність виявлення: До 3000 км

Одночасне ведення цілей: До 10

Швидкість ракети: До Mach 9

Вага ракети: 3,5 тонни

Максимальна висота ураження: До 60 км

С-500 "Прометей" - це складна та дорога система. Її розробка й виробництво супроводжувалися численними затримками та перевищеннями бюджету.

Наразі невідомо, скільки комплексів С-500 було розгорнуто. Російські ЗМІ стверджують, що перший полк С-500 був поставлений на бойове чергування у 2021 році, але незалежні джерела цю інформацію не підтверджують.

Ефективність С-500 також залишається під питанням. Не було жодних бойових випробувань цієї системи, тому її реальні можливості проти реальних загроз невідомі.

Нагадаємо, бійці Нацгвардії на Донеччині "Іглою" знищили ворожий штурмовик Су-25 "Грач".

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