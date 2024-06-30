На Луганщині HIMARS вдарив по розташуванню окупантів (відео)

У Луганській області Сили оборони України відпрацювали з реактивної артилерійської системи M142 HIMARS по скупченню російських окупантів. Інцидент стався у місті Первомайськ.

Як повідомив військовий блогер з псевдонімом "Пан Пачковский", "HIMARS відпрацював по розташуванню росіян на Луганщині".

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Він опублікував відповідне відео, зняте одним з очевидців інциденту, який зняв "приліт" по цілі.

Телеграм-канал Cyber Boroshno опублікував координати, де сталося влучання. Згідно з даними, HIMARS працював по будівлі на розі улиць Куйбишева та Свєрдлова.

Тим часом у російських пабліках почала з'являтися інформація, що удар прийшовся по гуртожитку російських військових. Вони облаштували його у багатоповерхівці Первомайська.

Також повідомляється, що влучання у цей гуртожиток сталося 21 червня.

В соцмережах російських окупантів також з'являються некрологи. Зокрема, у телеграм-каналі козачого батальйону "Лістань" згадувалося про трьох загиблих окупантів з позивними "Ігрок", "Маврік" та "Морт".

Нагадаємо, у Донецькій області Сили оборони України вдарили з РСЗВ "HIMARS" по місцю базування 200-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил росії. Окупанти були розміщені у приміщенні заводу Knauf у Соледарі.

На початку червня бійці ССО за допомогою HIMARS розбили розташування військ рф на Південному напрямку.

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