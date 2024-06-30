Бійці Третьої штурмової на Харківщині 'накосили' російської техніки на понад 5 млн доларів

Бійці Третьої штурмової бригади ЗСУ за допомогою FPV-дрона спалили на Харківщині чергову російську самохідну артилерійську установку МСТА-С. Вартість такої техніки становить понад п'ять мільйонів доларів США.

Як повідомили у Третій штурмовій бригаді, у цьому ж бою було знищено російський танк, бронеавтомобіль "Тайфун-К", дві вантажівки.

"Техніку й зброю мінуснули на ділянці бригади розрахунки підрозділу "FATUM" з Протитанкового батальйону", – прокоментували у бригаді.

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Додаткова інформація про МСТА-С:

МСТА-С – це розроблена в Радянському Союзі 155 мм модернізована самохідна гаубиця, що призначена для знищення (придушення):

артилерійських та мінометних батарей; танків, протитанкових та інших броньованих засобів противника;

живої сили та вогневих засобів, пунктів управління, засобів протиповітряної та протиракетної оборони та радіоелектронних засобів;

руйнування польових фортифікаційних та інших оборонних споруд;

протидії маневру піхотних та танкових резервів противника.

Встановлена ​​на самохідній гаубиці автоматизована система керування наведенням та вогнем у поєднанні з машинами керування вогнем забезпечує високу ефективність під час контрбатарейної боротьби з артилерією.

Стрілянина з самохідної гаубиці може вестися тільки з місця як із закритих вогневих позицій, так і прямим наведенням без попередньої підготовки вогневих позицій. Спосіб наведення автоматичний, напівавтоматичний, ручний.

Нагадаємо, бійці Нацгвардії на Донеччині "Іглою" знищили ворожий штурмовик Су-25 "Грач".

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