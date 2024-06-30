Бойцы Третьей штурмовой на Харьковщине 'накосили' российской техники на более чем 5 млн долларов

Бойцы Третьей штурмовой бригады ВСУ с помощью FPV-дрона сожгли в Харьковской области очередную российскую самоходную артиллерийскую установку МСТА-С. Стоимость такой техники составляет более пяти миллионов долларов США.

Как сообщили в Третьей штурмовой бригаде, в этом же бою был уничтожен российский танк, бронеавтомобиль "Тайфун-К", два грузовика.

"Технику и оружие прошли на участке бригады расчеты подразделения "FATUM" из Противотанкового батальона ", – прокомментировали в бригаде.

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Дополнительная информация о МСТА-С:

МСТА-С – это разработанная в Советском Союзе 155 мм модернизированная самоходная гаубица, предназначенная для уничтожения (подавления):

артиллерийских и минометных батарей; танков, противотанковых и других бронированных средств противника;

живой силы и огневых средств, пунктов управления, средств противовоздушной и противоракетной обороны и радиоэлектронных средств;

разрушение полевых фортификационных и других оборонных сооружений;

противодействия маневру пехотных и танковых резервов противника

Установленная на самоходной гаубице автоматизированная система управления наводкой и огнем в сочетании с машинами управления огнем обеспечивает высокую эффективность при контрбатарейной борьбе с артиллерией.

Стрельба из самоходной гаубицы может вестись только с места как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций. Способ наведения автоматический, ручной, полуавтоматический.

Напомним, бойцы Нацгвардии в Донецкой области "Иглой" уничтожили вражеский штурмовик Су-25 "Грач".

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