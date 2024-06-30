В Луганской области HIMARS ударил по расположению окупантов (видео)

В Луганской области Силы обороны Украины отработали по реактивной артиллерийской системе M142 HIMARS по скоплению российских оккупантов. Инцидент произошел в городе Первомайск.

Как сообщил военный блогер с псевдонимом "Пан Пачковский", "HIMARS отработал по расположению россиян в Луганской области".

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Он опубликовал соответствующее видео, снятое одним из очевидцев инцидента, снявшего "прилет" по цели.

Телеграм-канал Cyber Boroshno опубликовал координаты, где произошло попадание. Согласно данным, HIMARS работал по зданию на пересечении улиц Куйбышева и Свердлова.

Тем временем в российских пабликах начала появляться информация, что удар пришелся по общежитию российских военных. Они обустроили его в многоэтажке Первомайска.

Также сообщается, что попадание в это общежитие произошло 21 июня.

В соцсетях российских оккупантов также появляются некрологи. В частности, в телеграм-канале казачьего батальона "Листань" упоминалось о трех погибших оккупантах с позывными "Игрок", "Маврик" и "Морт".

Напомним, в Донецкой области Силы обороны Украины ударили из РСЗО "HIMARS" по месту базирования 200-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил рф. Оккупанты были размещены в помещении завода Knauf в Соледаре.

В начале июня бойцы ССО с помощью HIMARS разбили расположение войск россии на Южном направлении.

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