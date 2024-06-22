Армія рф влучила по житловому будинку у Харкові: є загиблі та поранені

Вдень 22 червня армія рф завдала чотирьох ударів у одному з районів Харкова.

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Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Попередньо чотири удари прийшлося по Харкову.

Відомо про потрапляння в район щільної житлової забудови".

Терехов одразу уточнив, що є загиблі й поранені, а удар прийшовся по житловому будинку. За словами мера Харкова, вже є 18 поранених.

Нагадаємо, армія рф здіснила масовану атаку України ракетами та "шахедами": є пошкодження енергетичних об‘єктів і поранені енергетики.

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