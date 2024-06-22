Армия РФ попала по жилому дому в Харькове: есть погибшие и раненые

Днем 22 июня армия России нанесла четыре удара в одном из районов Харькова.

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Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Предварительно четыре удара пришлось по Харькову.

Известно о попадании в район плотной жилой застройки.

Терехов сразу уточнил, что погибли и ранены, а удар пришелся по жилому дому. По словам мэра Харькова, уже есть 18 раненых.

Напомним, армия России совершила массированную атаку Украины ракетами и "шахедами": есть повреждения энергетических объектов и раненые энергетики.

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