Армия РФ попала по жилому дому в Харькове: есть погибшие и раненые
Днем 22 июня армия России нанесла четыре удара в одном из районов Харькова.
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Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Предварительно четыре удара пришлось по Харькову.
Известно о попадании в район плотной жилой застройки.
Терехов сразу уточнил, что погибли и ранены, а удар пришелся по жилому дому. По словам мэра Харькова, уже есть 18 раненых.
Напомним, армия России совершила массированную атаку Украины ракетами и "шахедами": есть повреждения энергетических объектов и раненые энергетики.
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