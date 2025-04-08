Армія РФ здійснила атаку на Дніпропетровщину: пошкоджено підприємство, інфраструктуру, будинки (фото)

У ніч на 8 квітня російські війська здійснили атаку на мирні населені пункти Дніпропетровщини, використовуючи безпілотники та важку артилерію. Внаслідок обстрілів постраждала цивільна інфраструктура, зокрема житлові багатоповерхівки, приватні будинки та промислове підприємство.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram. "Уночі ворог атакував Самарівський район за допомогою безпілотників. Пошкоджена інфраструктура, виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Зруйновано шість багатоквартирних будинків і магазин", — повідомив Лисак.

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На Нікопольщині удари були завдані по Нікополю, а також по Марганецькій та Покровській громадах. Окупанти використовували дрони та важку артилерію. Пошкоджень зазнали адміністративні будівлі, промислове підприємство, житловий будинок та громадський транспорт — автобус.

У Синельниківському районі обстріли спричинили руйнування двох приватних будинків і господарської споруди.

На щастя, обійшлося без жертв та поранених. За словами Лисака, підрозділи Повітряного командування "Схід" збили над регіоном вісім ворожих безпілотників.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Харків та Київщину.

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