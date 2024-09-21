Армія рф вночі завдала ракетного удару по Кривому Розі: серед загиблих дитина (фото)

Вночі 21 вересня окупанти атакували Кривий Ріг, внаслідок чого загинули троє людей, поранено трьох, серед них - діти.

Про це повідомила голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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"Триває ліквідація наслідків ракетної атаки по житловому сектору міста. Щонайменше 2 загиблих і 3 поранених, в тому числі діти. Можуть ще бути люди під завалами".

До ліквідації наслідків залучені всі рятувальні, комунальні та медичні служби. У місті розгортають штаб допомоги.

Нагадаємо, 12 вересня російські війська обстріляли Конотоп в Сумській області.Було пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, один житловий будинок, лікарню, навчальний заклад, автомобілі, гаражі, магазин.

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