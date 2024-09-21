Армия России ночью нанесла ракетный удар по Кривому Рогу: среди погибших ребенок (фото)

Ночью 21 сентября оккупанты атаковали Кривой Рог, в результате чего погибли три человека, ранены трое, среди них - дети.

Об этом сообщила председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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"Продолжается ликвидация последствий ракетной атаки по жилому сектору города. По меньшей мере, 2 погибших и 3 раненых, в том числе дети. Могут еще быть люди под завалами".

К ликвидации последствий привлечены все спасательные, коммунальные и медицинские службы. В городе разворачивают штаб помощи.

Напомним, 12 сентября российские войска обстреляли Конотоп в Сумской области. Были повреждены 7 многоквартирных домов, один жилой дом, больница, учебное заведение, автомобили, гаражи, магазин.

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