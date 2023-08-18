Аромати яких спецій найкраще відлякують мух: корисні поради

Небажані мухи завжди здатні завдати незручностей у будинку, особливо влітку. І хоча традиційні пастки для мух не завжди є надійним рішенням, існує один простий лайфхак, який може вас врятувати від цих непроханих гостей.

Читайте також: Три найкращі саморобні пастки для плодових мух, щоб позбутися їх раз і назавжди

Цікавий спосіб, про який повідомляє Mirror, допомагає позбутися мух без застосування хімічних репелентів. Виявляється, на кухні зазвичай є продукт, який може відлякати мухи навіть краще, ніж магазинні засоби. Це – перець.

Перець, популярна приправа, має запах, який мухи ненавидять. Для того, щоб використати цей метод, змішайте деяку кількість перцю з невеликою кількістю води. Отриману рідину розпорошіть по всьому приміщенню, ретельно обробивши усі можливі місця. Це відлякає мух і унеможливлює їхнє перебування в будинку.

Відео дня

Крім перцю, є ще декілька інших способів, які допоможуть вам позбутися мух. Наприклад, ці комахи не терплять запаху м’яти, тому можна розмістити горщик із м’ятними рослинами на підвіконні. Також, свічки з цитронеллою є відомим засобом для боротьби з мухами та іншими непроханими гостями.

Важливим аспектом також є належне утилізування відходів та збереження чистоти. Відповідальне ставлення до прибирання сприятиме тому, що мухи не знайдуть у вашому будинку нічого, що б могло привернути їхню увагу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зробити ефективну мухоловку власними руками.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!