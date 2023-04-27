Забудьте про набридливих мух: Як зробити ефективну мухоловку власними руками

Як відомо, ніхто не радий появі комах на кухні, особливо якщо це набридливі плодові мушки. Якщо ви стали помічати цих комах у себе вдома, настав час діяти.

Використання хімічних засобів проти шкідників далеко не завжди є виправданим. Тим більше є випадки, коли можна обійтися зробленими своїми руками засобами. Один з таких способів – саморобні мухоловки.

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Щоб позбутися плодових мушок вам знадобиться:

паперовий пакет;

ножиці;

діркопробивач з одним отвором;

шпагат або мотузка;

1/4 склянки цукру;

1/4 склянки меду;

2 столові ложки води.

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Розріжте паперовий пакет на кілька смуг завширшки близько 5-8 см. Використовуйте діркопробивач, щоб зробити отвір на одному кінці кожної смуги, потім протягніть шматок шпагату або мотузки через отвір і зв’яжіть кінці разом.

Для виготовлення липкої рідини змішайте цукор, мед та воду в невеликій каструлі і перемішайте. Готуйте суміш на повільному вогні на плиті, поки цукор не розчиниться.

Вилийте суміш у неглибоку миску, потім протягніть кожну паперову смужку через липку суміш, доки вони не будуть добре покриті з обох боків. Повісьте свої саморобні паперові смужки від мух десь, щоб вони висохли, і покладіть під них рушник, щоб зібрати липкі краплі.

Як тільки зі смужок перестане капати рідина, можна розвісити їх у місцях проживання плодових мушок, таких як поруч із продуктами, кімнатними рослинами тощо. Замінюйте саморобні смужки від мух свіжими при необхідності, поки плодові мушки не зникнуть.

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