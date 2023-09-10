Артилеристи 40 ОАБр підірвали гармату Д-30 росіян та їхню артилерійську позицію (відео з дрона)

На одному з "гарячих" напрямків фронту бійці 40-ої окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта влучними пострілами з арти знищили артилерійську позицію окупантів. Також було ліквідовано гармату Д-30 ворога.

Відео знищення ворожого озброєння опубліковане на сторінці бригади у Фейсбуці. Його зняла аеророзвідка за допомогою дронів.

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"Громом і полум'ям! Знищено ворожу артилерійську позицію та гармату Д-30 окупантів", – йдеться в описі до цих кадрів.

Відео дня

Гармата Д-30 –1122-мм причіпна гаубиця Д-30 (індекс ГРАУ 2А18) – радянська причіпна гаубиця калібру 122 мм, розроблена в кінці 1950-х років. Призначена для ураження живої сили, артилерії, бронетанкової техніки, інженерних споруд, а також для створення проходів у загородженнях.

Основні характеристики гаубиці Д-30:

Калібр: 122 мм

Довжина ствола: 38 калібрів

Вага: бойова – 3210 кг

Дальність стрільби: прямої – 850 м, максимальної – 15 300 м.

Боєкомплект: осколково-фугасний, кумулятивний, освітлювальний, димові снаряди.

Нагадаємо, днями українські прикордонники на Куп’янському напрямку під час проведення аеророзвідки ліквідували командний пункт ворога. По ньому вдарили дроном-камікадзе.

Раніше на Запорізькому напрямку фронту бійцям з підрозділу Khorne Group вдалося "задвохсотити" одразу дві російські самохідні артилерійські установки 2С19 "Мста-С".

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