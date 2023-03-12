Артилеристи 44 ОАБр показали, як спалили російський 'Бук-М3' вартістю понад 220 млн доларів (відео)

Бійці 44-ї окремої артилерійської бригади імені Гетьмана Данила Апостола ліквідували російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3". Також було знищено вогневу позицію та склад з боєприпасами окупантів.

Відео ліквідації ворожої воєнної техніки опубліковано на сторінці наших захисників у Фейсбуці. На ньому можна побачити, що росіяни сховали свій ЗРК поблизу лісосмуги.

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Аеророзвідка 44-ї окремої артилерійської бригади знайшла комплекс за допомогою безпілотника та передала дані про його розташування артилеристам. А ті своєю чергою завдали прицільного удару по ворожій техніці.

"Президент нам дякує, а ми з ще більшим натхненням гатимо ту нечисть", – прокоментували ці кадри наші Герої.

Довідково: "Бук-M3" (9K37M3) — комплекс ППО сухопутних військ середньої дальності, призначений для боротьби з маневровими аеродинамічними цілями, тактичними балістичними, крилатими, авіаційними ракетами та іншими елементами високоточної зброї, а також для ураження цілей вогневої та радіоелектронної протидії. Комплекс призначений для цілорічної, цілодобової експлуатації у будь-яких кліматичних зонах.

Установка може одночасно супроводжувати 36 цілей на висотах від 5 м до 35 км та віддаленні від 2,5 км до 70 км.

Комплекс 9К317М "Бук-М3" на росії був прийнятий на озброєння у 2016 році.

Вартість "Бук-М3" за різними даними може становити понад 220 млн доларів.

Пропонуємо дізнатися, як нашим захисникам вдалося знищити дві російські САУ "Гвоздика".

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