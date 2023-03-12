Артиллеристы 44 ОАБр показали, как сожгли российский 'Бук-М3' стоимостью более 220 млн долларов (видео)

Бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени Гетьмана Даниила Апостола ликвидировали российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3". Также была уничтожена огневая позиция и склад с боеприпасами оккупантов.

Видео ликвидации вражеской военной техники опубликовано на странице наших защитников в Фейсбуке. На нем можно увидеть, что россияне спрятали свой ЗРК вблизи лесополосы.

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Видео дня

Аэроразведка 44-й отдельной артиллерийской бригады нашла комплекс с помощью беспилотника и передала данные о его расположении артиллеристам. А те в свою очередь нанесли прицельный удар по вражеской технике.

"Президент нам благодарит, а мы с еще большим вдохновением готовим ту нечисть", – прокомментировали эти кадры наши Герои.

Справка: "Бук-M3" (9K37M3) — комплекс ПВО сухопутных войск средней дальности, предназначенный для борьбы с маневровыми аэродинамическими целями, тактическими баллистическими, крылатыми, авиационными ракетами и другими элементами высокоточного оружия, а также для поражения целей огневого и радиоэлектронного действия. Комплекс предназначен для круглогодичной, круглосуточной эксплуатации в любых климатических зонах.

Установка может одновременно сопровождать 36 целей на высотах от 5 до 35 км и отдалении от 2,5 до 70 км.

Комплекс 9К317М "Бук-М3" на россии был принят на вооружение в 2016 году.

Стоимость "Бук-М3" по разным данным может составлять более 220 млн долларов.

Предлагаем узнать, как нашим защитникам удалось уничтожить две российские САУ "Гвоздика".

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