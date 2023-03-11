Украинские артиллеристы минуснули две российские САУ 'Гвоздика' (видео)

Украинским бойцам удалось "задвухсотить" две российские самоходные гаубицы "Гвоздика". Они были атакованы артиллеристами.

Видео уничтожения вражеской техники попало в соцсети. Были ликвидированы и экипажи двух САУ, неизвестно.

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В Телеграм-канале "Оперативный ВСУ" отмечается, что ликвидация произошла на Донецком направлении.

Видео дня

"Две российские 122-мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" под огнем украинской АРТЫ. Донецкое направление", – говорится в комментарии под видео.

САУ "Гвоздика" - советская 122-мм самоходная артиллерийская установка на базе шасси МТ-ЛБ, предназначенная для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, дзотов, а также для обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.

Корпус САУ изготовлен из стальных листов. Противопулевое бронирование "Гвоздики" может выдержать 7,62-мм винтовой шар Б-32 с расстояния 300 м. Дальность стрельбы варьируется от 4070 м до 15200 м.

В начале марта, напомним, бойцы Нацгвардии ликвидировали автономный самоходный зенитный ракетный комплекс "Тор М1", инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие", российскую БМ-21 "Град" и две 2С1 "Гвоздика".

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