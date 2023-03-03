'Уничтожили очень жирные цели': бойцы Нацгвардии показали ликвидацию российской ЗРК 'Тор' и САУ 'Гвоздика'

Украинские защитники в одном из направлений фронта ликвидировали значительное количество вражеской техники. Был, в частности, уничтожен автономный самоходный зенитный ракетный комплекс "Тор М1".

Как сообщили на странице Национальной гвардии Украины в Фейсбуке, наши бойцы провели аэроразведку и нашли цели оккупантов. С дрона было сброшено боеприпас и он попал прямо в автономный самоходный зенитный ракетный комплекс "Тор М1".

После этого наши защитники таким же образом ликвидировали российскую инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие".

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Видео дня

"При выполнении задач уничтожен был также вражеский БМ-21 "Град" и две 2С1 "Гвоздика", – добавили в Нацгвардии и показали видео уничтожения вражеской техники.

В Нацгвардии отметили, что стоимость ЗРК "Тор М1" составляет около 50 млн долларов.

Справка:

Инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" внешне похожа на РСЗО "Град". Она использует боеприпасы калибра 122 мм.

Состав комплекса: боевая машина на восьмиколесном бронированном шасси КамАЗ, транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами.

Она имеет два блока на 25 ракет каждый (всего 50), оснащена спутниковой навигационной системой, компьютером и метеостанцией.

"Земледелие" оснащено боеприпасами, имеющими программируемые самоликвидаторы или дезактиваторы.

Одна установка способна установить до 600 противопехотных мин ПОМ-3 "Медальон".

САУ "Гвоздика" - советская 122-мм самоходная артиллерийская установка на базе шасси МТ-ЛБ, предназначенная для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, дзотов, а также обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.

Корпус САУ изготовлен из стальных листов. Противопулевое бронирование "Гвоздики" может выдержать 7,62-мм винтовой шар Б-32 с расстояния 300 м.

Дальность стрельбы варьируется от 4070 м до 15200м.

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