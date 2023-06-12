Артилеристи показали знищення ворожих БМП та мінометного розрахунку (відео)

Українські військові продовжують знищувати техніку окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, артилеристи 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського ліквідували БМП росіян.

Також бійці знищили мінометний розрахунок російських загарбників. Про це повідомили на сторінці бригади у Facebook.

"Артилеристи-самохідці 36-а окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського мінусують ворожу БМП і мінометний розрахунок. Слава морській піхоті України!" – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як українські військові завдають влучних ударів з артилерії по ворожій техніці. На наступних кадрах видно стовпи густого диму від влучання.

Відео дня

Точний час та місце знищення БМП та мінометного розрахунку окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Раніше Сили оборони України звільнили від російських загарбників населений пункт Благодатне Донецької області. Зробити це вдалося титанічним бійцям 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з підрозділами Сил оборони.

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