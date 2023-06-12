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Війна в Україні

Артилеристи показали знищення ворожих БМП та мінометного розрахунку (відео)

Максим Карпенко

Артилеристи показали знищення ворожих БМП та мінометного розрахунку (відео)

Українські військові продовжують знищувати техніку окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, артилеристи 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського ліквідували БМП росіян.

Також бійці знищили мінометний розрахунок російських загарбників. Про це повідомили на сторінці бригади у Facebook.

"Артилеристи-самохідці 36-а окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського мінусують ворожу БМП і мінометний розрахунок. Слава морській піхоті України!" – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як українські військові завдають влучних ударів з артилерії по ворожій техніці. На наступних кадрах видно стовпи густого диму від влучання.

Точний час та місце знищення БМП та мінометного розрахунку окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Раніше Сили оборони України звільнили від російських загарбників населений пункт Благодатне Донецької області. Зробити це вдалося титанічним бійцям 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з підрозділами Сил оборони.

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